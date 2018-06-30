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10 معلومات عن المستشار الراحل هشام بركات فى ذكرى اغتياله

السبت، 30 يونيو 2018 04:30 ص
10 معلومات عن المستشار الراحل هشام بركات فى ذكرى اغتياله النائب العام الراحل المستشار هشام بركات
كتب أحمد الجعفرى
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اغتالت يد الغدر النائب العام الراحل المستشار هشام بركات فى 29 يونيو 2015، قبل ثلاثة أعوام من الآن، ويرصد "اليوم السابع" أبرز 10 معلومات عن المستشار الراحل فى ذكرى استشهاده.

 

- ولد المستشار هشام محمد زكى بركات 21 نوفمبر 1950.

- تخرج فى كلية الحقوق عام 1973. 

- تم تعيينه وكيلاً للنائب العام حتى أصبح رئيس بمحكمة الاستئناف.

- انتدب رئيساً للمكتب الفنى والمتابعة بمحكمة استئناف الإسماعيلية.

- تولى قضية هروب المساجين من سجن وادى النطرون.

- تم انتدابه رئيساً للمكتب الفنى بمحكمة استئناف القاهرة.

- تولى منصب النائب العام رسميًا منذ 10 يوليو 2013.

- النائب العام الثالث فى مصر بعد ثورة 25 يناير. 

- أدى اليمين الدستورية أمام الرئيس السابق عدلى منصور.

- استشهد فى حادث إرهابى استهدف موكبه فى 29 يونيو 2015.


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