10 معلومات عن المستشار الراحل هشام بركات فى ذكرى اغتياله

كتب أحمد الجعفرى

اغتالت يد الغدر النائب العام الراحل المستشار هشام بركات فى 29 يونيو 2015، قبل ثلاثة أعوام من الآن، ويرصد "اليوم السابع" أبرز 10 معلومات عن المستشار الراحل فى ذكرى استشهاده.

- ولد المستشار هشام محمد زكى بركات 21 نوفمبر 1950.

- تخرج فى كلية الحقوق عام 1973.

- تم تعيينه وكيلاً للنائب العام حتى أصبح رئيس بمحكمة الاستئناف.

- انتدب رئيساً للمكتب الفنى والمتابعة بمحكمة استئناف الإسماعيلية.

- تولى قضية هروب المساجين من سجن وادى النطرون.

- تم انتدابه رئيساً للمكتب الفنى بمحكمة استئناف القاهرة.

- تولى منصب النائب العام رسميًا منذ 10 يوليو 2013.

- النائب العام الثالث فى مصر بعد ثورة 25 يناير.

- أدى اليمين الدستورية أمام الرئيس السابق عدلى منصور.

- استشهد فى حادث إرهابى استهدف موكبه فى 29 يونيو 2015.