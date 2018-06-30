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وزير النقل يلتقى الرئيس التنفيذى لوكالة تمويل الصادرات فى بريطانيا

السبت، 30 يونيو 2018 03:07 م
وزير النقل يلتقى الرئيس التنفيذى لوكالة تمويل الصادرات فى بريطانيا الدكتور هشام عرفات وزير النقل
كتب رضا حبيشى
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التقى الدكتور هشام عرفات وزير النقل، لويس تايلور الرئيس التنفيذى لوكالة تمويل الصادرات فى بريطانيا، لبحث التعاون المشترك بين الجانبين فى مجالات النقل المختلفة، وحضر اللقاء جون كاسن سفير انجلترا فى القاهرة وقيادات وزارة النقل.
 
وخلال اللقاء أكد الدكتور هشام عرفات، على أن قطاع النقل فى مصر يشهد تطورا كبيرا فى كافة القطاعات، وذلك سواء على مستوى  البنية التحتية وكذلك فى النواحى التشريعية، حيث تم تعديل القانون الخاص بالسكك الحديدية بما يسمح بإدخال القطاع الخاص فى تشغيل وإنشاء وادارة خطوط نقل البضائع والركاب معا بما سينعكس على تحسين مستوى الخدمة.
 
وكذلك تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق، والذى بمقتضاه يتم السماح  للهيئة بإنشاء شركات مساهمة تختص بإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات خطوط مترو الأنفاق ووسائل النقل السككى بالجر الكهربائى.
 
وأشار وزير النقل إلى أن المناخ الاستثماري في مصر مناخ واعد وان هناك عدد من المشروعات الاستثمارية في مجال السكك الحديدية، مثل خط العين السخنة مرسى علم كما أنه من المخطط ازدواج خط المناشى والاستفادة منه فى نقل البضائع إلى جانب نقل الركاب وربطه بالميناء الجاف فى 6 أكتوبر، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية المختلفة فى الموانئ البحرية، مثل موانئ دمياط والإسكندرية. 
 
وأضاف الوزير أنه يولى اهتماما  لتطوير منظومة النقل النهرى، لتعظيم نقل البضائع عبر نهر النيل، بما يساهم فى توفير الوقود، وتقليل الازدحام على الطرق البرية التى تتكلف مبالغ باهظة لصيانتها نتيجة المرور الكثيف لسيارات نقل البضائع الثقيلة، علاوة على الأثر البيئى الجيد الذى ينجم عن تقليل حجم الملوثات لذا تم وضع حجر الأساس لموانئ نهرية فى قنا وسوهاج، ضمن مخطط إنشاء عدد من الموانئ النهرية فى صعيد مصر . 
 
ومن جانبه، أكد الرئيس التنفيذى لوكالة تمويل الصادرات بالمملكة المتحدة اهتمام عدد كبير من الشركات البريطانية بالاستثمار في قطاع النقل بمصر، واستعداد بلاده لدعم ونقل الخبرات الإنجليزية فى مجالات النقل المختلفة بمصر.

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وكالة تمويل الصادرات في بريطانيا

وزير النقل

وزارة النقل




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