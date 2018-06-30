video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 30 يونيو 2018 05:59 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير الطيران يوجه رسالة للعاملين بقطاع الطيران بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

السبت، 30 يونيو 2018 04:41 م
وزير الطيران يوجه رسالة للعاملين بقطاع الطيران بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى
كتب أحمد حمادة
إضافة تعليق
وجه الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى، خطابا للعاملين بقطاع الطيران، بمناسبة الذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو، أكد خلاله أنها تمثل للمصريين الشموخ والعزة، عندما وقف الشعب بكل فئاته صفا واحدا لحماية بلده الغالية.
 
وقال الفريق يونس المصرى، إن المرحلة الحالية تحتاج إلى العمل والبناء، وبذل المزيد من الجهد والعطاء حتى يتحقق ما نسعى له لصالح المرفق الحيوى الهام، ما يساهم فى تنمية وزيادة معدلات الاقتصاد القومى.
 
وأضاف وزير الطيران المدنى إلى أنه لمس خلال زيارته الميدانية للمطارات والشركات التابعة للوزارة المعدن الأصيل لأبناء قطاع الطيران المدني بكافة تخصصاته وظائفهم، مطالبا ببذل المزيد من الجهد لصنع مستقبل أفضل للبلاد، وتنفيذ الخطط الطموحة للنهوض بمنظمة الطيران المدنى فى كافة القطاعات والمجالات.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الطيران يتفقد مقر الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية

وزير الطيران

٣٠ يونيو

يونس المصرى




لا تفوتك
فى ذكرى 30 يونيو.. السيسى: "فى مثل هذا اليوم تحدى المصريون التحدى ذاته"

فى ذكرى 30 يونيو.. السيسى: "فى مثل هذا اليوم تحدى المصريون التحدى ذاته"

روسيا: 2.163 مليار دولار حجم التبادل التجارى مع مصر خلال 4 أشهر

روسيا: 2.163 مليار دولار حجم التبادل التجارى مع مصر خلال 4 أشهر

الجاليات المصرية تحتفل اليوم بذكرى ثورة 30 يونيو.. أغانٍ وطنية وصور الرئيس السيسى فى الاحتفالات بموسكو.. واستعدادات خاصة لاستقبال المصريين فى أمستردام.. وعرض فيلم وثائقى عن "الثورة ضد حكم الإخوان" فى باريس

الجاليات المصرية تحتفل اليوم بذكرى ثورة 30 يونيو.. أغانٍ وطنية وصور الرئيس السيسى فى الاحتفالات بموسكو.. واستعدادات خاصة لاستقبال المصريين فى أمستردام.. وعرض فيلم وثائقى عن "الثورة ضد حكم الإخوان" فى باريس

الأهلى يبدأ رحلة تحصين لاعبيه من إغراءات الدولارات داخليا وخارجيا خوفا من "فتنة" الرحيل.. الأحمر يرفض عرض الـ72 مليون جنيه لشراء محمد الشناوى.. والثلاثى الأفريقى ممنوع من الاحتراف لاستعادة الكأس الأفريقية

الأهلى يبدأ رحلة تحصين لاعبيه من إغراءات الدولارات داخليا وخارجيا خوفا من "فتنة" الرحيل.. الأحمر يرفض عرض الـ72 مليون جنيه لشراء محمد الشناوى.. والثلاثى الأفريقى ممنوع من الاحتراف لاستعادة الكأس الأفريقية

فينجادا يدخل دائرة المرشحين لتدريب الفراعنة بعد رحيل كوبر

فينجادا يدخل دائرة المرشحين لتدريب الفراعنة بعد رحيل كوبر

انسى الترهلات.. 8 وصفات منزلية لعضلات بطن مشدودة

انسى الترهلات.. 8 وصفات منزلية لعضلات بطن مشدودة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة