وزير الطيران يوجه رسالة للعاملين بقطاع الطيران بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

كتب أحمد حمادة

وجه الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى، خطابا للعاملين بقطاع الطيران، بمناسبة الذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو، أكد خلاله أنها تمثل للمصريين الشموخ والعزة، عندما وقف الشعب بكل فئاته صفا واحدا لحماية بلده الغالية.

وقال الفريق يونس المصرى، إن المرحلة الحالية تحتاج إلى العمل والبناء، وبذل المزيد من الجهد والعطاء حتى يتحقق ما نسعى له لصالح المرفق الحيوى الهام، ما يساهم فى تنمية وزيادة معدلات الاقتصاد القومى.

وأضاف وزير الطيران المدنى إلى أنه لمس خلال زيارته الميدانية للمطارات والشركات التابعة للوزارة المعدن الأصيل لأبناء قطاع الطيران المدني بكافة تخصصاته وظائفهم، مطالبا ببذل المزيد من الجهد لصنع مستقبل أفضل للبلاد، وتنفيذ الخطط الطموحة للنهوض بمنظمة الطيران المدنى فى كافة القطاعات والمجالات.