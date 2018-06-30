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وزير الداخلية: لن نألوا جهدا فى توفير كل الإمكانيات لدعم العمل الأمنى

السبت، 30 يونيو 2018 03:17 م
وزير الداخلية: لن نألوا جهدا فى توفير كل الإمكانيات لدعم العمل الأمنى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية خلال جولته الميدانية
كتب محمود عبد الراضي
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أعرب اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، عن تقديره لما لمسه من جهد وانضباط فى الأداء الأمنى خلال جولاته فى القاهرة الكبرى.

 

وأكد وزير الداخلية، حرص الوزارة على الوصول بالقوات إلى أعلى مستوى من الكفاءة والاستعداد التى تمكنهم من مواجهة جميع المواقف، مشيراً إلى أن الوزارة لا تألوا جهداً فى توفير كافة الإمكانيات اللازمة لدعم العمل الأمنى، مشدداً على التواجد الميدانى لكافة المستويات الإشرافية والقيادية مع مرؤوسيهم لمتابعة سير الأداء الأمنى.

 

وكان وزير الداخلية قاد جولات ميدانية للوقوف على مجريات العمل الأمنى، حيث مر على الخدمات الأمنية والمرورية المعينة بميدان الشهيد هشام بركات، مشدداً على التواجد الأمنى بالشوارع والميادين لتأمين المواطنين والمنشآت الهامة والحيوية، وانتشار قوات التدخل السريع والدوريات الأمنية وعناصر البحث الجنائى بكافة الطرق والمحاور، وخلال الجولة إلتقى الوزير بعدد من المواطنين الذين أعربوا عن تقديرهم ورضائهم عن الجهود المبذولة من قوات الشرطة لتحقيق الأمن، حيث أكد أحد المواطنين أن مصر أصبحت بجهود رجال الشرطة والقوات المسلحة أفضل من غيرها من الدول استقراراً وأمناً وندعوا لشهدائنا الأبطال أن يتغمدهم الله بواسع رحمته .

 

وأشار وزير الداخلية أن ذات الميدان قد شهد أحداث عنف وقتل وتخريب من جماعات إرهابية باسم الدين، مؤكداً أن وزارة الداخلية لن تتهاون مع أى من يرفع السلاح فى وجه الشعب المصرى، وأننا والشعب والقوات المسلحة يداً واحده وسنظل يداً واحده، وشملت جولة الوزير المرور على الخدمات الأمنية بميدانى التحرير ومصطفى محمود، حيث وجه بنشر وتعزيز الخدمات المرورية لتسيير الحركة المرورية وسرعة التعامل مع المواقف الطارئة، مشدداً على اليقظة التامة للقوات والتصدى لكافة صور الخروج على القانون.

 

وفاجأ وزير الداخلية قسم شرطة قصر النيل واطلع على مجريات العمل بالقسم وسرعة التفاعل مع شكاوى وبلاغات المواطنين، مشددا على حسن معاملة المواطنين بإعتبار ذلك أحد ثوابت الإستراتيجية الأمنية ولما له من أهمية فى دعم جسور الثقة بين المواطن ورجل الشرطة، مؤكداً على ضرورة تفعيل دور ضباط حقوق الإنسان بالأقسام لتسهيل كافة الخدمات للمواطنين لا سيما كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، موضحاً أن نجاح رجال الشرطة فى أداء واجبهم مرتبط بمدى تلاحم وتعاون ومساندة المواطنين لهم.. وخلال الجولة تفقد الوزير عدد من القوات وناقشهم حول أسلوب تنفيذهم للمهام والواجبات المكلفين بها.

 


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