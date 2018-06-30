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وزير الخارجية يعرب لنظيرته الجنوب أفريقية عن تطلع مصر لتطوير العلاقات

السبت، 30 يونيو 2018 10:27 ص
وزير الخارجية يعرب لنظيرته الجنوب أفريقية عن تطلع مصر لتطوير العلاقات سامح شكري
كتب أحمد جمعة
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التقى سامح شكري وزير الخارجية اليوم السبت "لينديوي نونسيبا سيسيولو" وزيرة خارجية جنوب أفريقيا على هامش مشاركته فى الاجتماعات التمهيدية للقمة الأفريقية فى العاصمة الموريتانية نواكشوط، حيث تناول اللقاء التعاون الثنائى بين البلدين، وعدد من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية استهل اللقاء بتهنئة نظيرته الجنوب أفريقية على توليها مهام منصبها مؤخرا، متمنيا لها دوام التوفيق والسداد.

وأعرب وزير الخارجية عن تطلع مصر لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات، بما في ذلك عقد اللجنة المشتركة بين البلدين خلال الفترة القادمة، وكذلك تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين الجانبين، مؤكدا حرصه علي زيارة بريتوريا وتوثيق التعاون بين الجانبين من أجل مصلحة البلدين والقارة على ضوء المكانة التى يتمتع بها البلدان.

من جهتها، وجهت وزيرة  الخارجية فى جنوب أفريقيا، الشكر لنظيرها المصرى على اهتمام بلاده بتعزيز التعاون مع جنوب أفريقيا، مؤكدة على العلاقات التاريخية بين البلدين، ومنوهة بتعاونها السابق مع مصر إبان توليها منصب رئيس المخابرات في بلادها، كما أعربت عن تطلعها لزيارة الرئيس السيسي إلى جنوب أفريقيا، بالإضافة إلى تطلعها لاستقبال نظيرها المصري فى أقرب فرصة ممكنة.

وفيما يتعلق بالقضايا الإقليمية، أشار شكرى، إلى أهمية تعزيز التعاون بين البلدين على ضوء الدور القيادى للدولتين على مستوى القارة، وأهمية استمرار التنسيق بين الجانبين، خاصة بالنسبة لموضوع الإصلاح المالى والمؤسسي للاتحاد الأفريقى، معربا عن تطلع مصر لاستقبال نظيرته الجنوب أفريقية فى القاهرة لاستكمال التشاور والتنسيق بين الجانبين.

 


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