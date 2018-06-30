وزير البترول: الأرقام المتداولة بشأن حقل "نور" لم تصدر عن الوزارة أو "إينى"

كتب أحمد أبو حجر

كشف المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، حقيقة ما أثير مؤخرا بشأن اكتشاف حقل النور بالبحر المتوسط ويضم احتياطيات ضخمة من الغاز قائلا إن الأرقام المتداولة لم تصدر من وزارة البترول ولا من شركة إينى الإيطالية.

وأضاف طارق الملا فى تصريحات لـ اليوم السابع. أن الاتفاقية الخاصة بمتطقة امتياز شمال سيناء البحرية مازالت حتى الآن فى مجلس النواب، وحينما يصدر القانون الخاص بها الذى يمنح شركة إينى وشركة ثروة حق التنقيب ستقوم الشركتين ببدء حفر الآبار الاستكشافية، مضيفا بعد الانتهاء من الحفر سيتم الإعلان عن وجود كشف من عدمه.

وقال وزير البترول إن منطقة النور بمنطقة امتياز شمال سيناء البحرية هى منطقة واعدة.

وكانت عدد من وسائل الإعلام قالت إن حقل النور يضم احتياطيات غاز تقدر بنحو 90 تريليون قدم مكعب من الغاز وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف حقل ظهر العملاق بالبحر المتوسط.