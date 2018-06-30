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وزير الاوقاف :الرئيس السيسي قام بأكبر عملية إنقاذ بتاريخ مصر فى 30 يونيو - صور

السبت، 30 يونيو 2018 01:27 م
وزير الاوقاف :الرئيس السيسي قام بأكبر عملية إنقاذ بتاريخ مصر فى 30 يونيو - صور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب لؤى على - تصوير عمرو مصطفى
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قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن اليوم ذكرى 30 يونيو نهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصرى والتى كتبت تاريخا استثنائيا لمصر وسيسجل التاريخ أن الله وفق الرئيس عبدالفتاح السيسى بالقيام بأكبر عملية إنقاذ فى العهد الحديث، وحمى مصر من الفوضى والإنجراف نحو حافة الهاوية كما تشهده عدد من البلدان الآن، فبناء الدول وحماية الأوطان من أعظم مقاصد الأديان .

جاء ذلك خلال افتتاحه دورة فقه الحج للأئمة المرافقين لبعثات الحج، اليوم، بمسجد النور بالعباسية، يأتى اللقاء للتأكيد على التيسير على حجاج بيت الله عز وجل فى أداء مناسكهم، من خلال دراسة المسائل والقضايا المتعلقة بالحج ولا سيما تلك المتصلة بالمستجدات العصرية المتطلبة للتيسير لا التعسير، وتم توزيع كتاب التيسير فى الحج الذى أصدرته وزارة الأوقاف المصرية على جميع للدارسين.

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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