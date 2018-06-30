وزير الأوقاف يطالب الأئمة بالتيسير على الحجاج وفهم القصد من القواعد الفقهية - صور

كتب لؤى على تصوير عمرو مصطفى

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه لا بد من فهم القصد والغاية من القواعد الفقهية وأن لا نأخذ شكل الدين ونضيع جوهره ونظهر أننا ملتزمون، مشيرا إلى أن الجماعات المتطرفة أرادت أن تسوق لنفسها بالشكل فقط، مطالبا الأئمة التيسير على حجاج بيت الله عز وجل فى أداء مناسكهم من خلال دراسة المسائل والقضايا المتعلقة بالحج ولاسيما تلك المتصلة بالمستجدات العصرية المطلوبة للتيسير لا التعسير.

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن هناك 60 إماما سيرافقون بعثة الحج وهم من المتفوقين والمتميزين، مطالبهم بفهم كتاب التيسير في الحج، مشيرا إلى أن الأئمة سينقسمون إلى مجموعات مجموعة خاصة ببعثة الداخلية وأخرى للسياحة واخرى للتضامن، وسيكون لها مسئول وعندما يلتبس الأمر فى أى شئ على الإمام فسيكون المسئول هو المرجع، وأن كان هناك اختلاف فى نقطة ما يرجع الى مسئ.

جاء ذلك خلال افتتاحه دورة فقه الحج للأئمة المرافقين لبعثات الحج، اليوم، السبت، بمسجد النور بالعباسية، يأتى اللقاء للتأكيد على التيسير على حجاج بيت الله عز وجل فى أداء مناسكهم، من خلال دراسة المسائل والقضايا المتعلقة بالحج ولا سيما تلك المتصلة بالمستجدات العصرية المتطلبة للتيسير لا التعسير، وتم توزيع كتاب التيسير فى الحج الذى أصدرته وزارة الأوقاف المصرية على جميع للدارسين.







































































































