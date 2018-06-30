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وزيرة الصحة: طرح كراسة شروط ميكنة خدمات التأمين الصحى الأسبوع المقبل - صور

السبت، 30 يونيو 2018 09:50 ص
وزيرة الصحة: طرح كراسة شروط ميكنة خدمات التأمين الصحى الأسبوع المقبل - صور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام - تصوير حسين طلال
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أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أنه سيتم طرح كراسة الشروط الخاصة بميكنة خدمات التأمين الصحى الشامل الأسبوع المقبل.
 
وقالت وزيرة الصحة والسكان فى تصريحات اليوم، أن الفترة المقبلة ستشهد الدفع بكل مقومات تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل، لافتة إلى أن الوزارة تضع المشروع على رأس اهتماماتها.
 
وأضافت وزيرة الصحة، أن تأمين احتفالات 30  يونيو جزء لا يتجزأ من عمل الوزارة وتابعت: نتابع كافة إجراءات التأمين من غرفة عمليات الإسعاف على مدار الساعة، مؤكدة أن الخدمة العلاجية فى تحسن مستمر.
 
 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 


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السكان

التأمين الصحى

كراسات الشروط




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