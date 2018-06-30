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وزيرة الصحة: توفير 15 ألفا و255 كيس دم ببنوك الدم فى الجمهورية

السبت، 30 يونيو 2018 12:33 م
وزيرة الصحة: توفير 15 ألفا و255 كيس دم ببنوك الدم فى الجمهورية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
كتب - وليد عبد السلام
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أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، أنها راجعت توافر المستلزمات الطبية والمحاليل، والطعوم والأمصال واللقاحات، مشيرة إلى وجود رصيد يكفى لمدة 6-7 أشهر، بالإضافة إلى مراجعة أكياس الدم، لافتاً إلى وجود 15 ألفا و255 كيس دم من مختلف الفصائل ببنوك الدم فى الجمهورية.
 
وقالت وزيرة الصحة والسكان فى تصريحات اليوم، إنها وجهت بالتدخل السريع لمواجهة أى حوادث، مؤكدة التنسيق مع وحدات السموم لأى طارئ، ومشيرة إلى توجيهها لقيادات الوزارة فى غرفة الأزمات بمتابعة سير العمل، وذلك فى إطار تحملهم المسئولية، وضمن ثقة الدولة بقدرتهم على التأمين الطبى لأى أحداث طارئة.
 
وحول لقاحات شلل الأطفال، كشفت وزيرة الصحة عن توريد 4 ملايين و283 ألف جرعة من طعم شلل الأطفال بالحقن كمنحة من منظمة الصحة العالمية، وصل منها 2 مليون و283 جرعة، مشيرة إلى أن باقى الدفعة ستصل بعد أسبوع، لافتة إلى أنه بهذه المنحة أصبح لدينا رصيد يكفى لمدة سنة ونصف.
 
جدير بالذكر، أنه قد تم وضع خطة للتأمين الطبى، لتأمين احتفالات 30 يونيو، وتم رفع درجة الاستعداد للدرجة القصوى بجميع مستشفيات الجمهورية، وإلغاء جميع الإجازات للفريق الطبى، وانعقاد غرفة الأزمات والطوارئ حتى نهاية الاحتفالات، مع الدفع بـ2951 سيارة مجهزة، تم توزيعها على الميادين الرئيسية والطرق السريعة والمحاور الرئيسية بكافة محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى 10 لنشات إسعاف نهري، وطائرتين مروحيتين تحسباً لأى طارئ.

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الصحة

هالة زايد

الامصال

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الدم




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