وزيرة الصحة: تأمين احتياجات البلاد من الأدوية فى ذكرى 30 يونيو - صور

كتب وليد عبد السلام - تصوير حسين طلال

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن يوم 30 يونيو هو تاريخ إنقاذ مصر والعالم العربى، متمنية أن يدوم الأمن والأمان والخير فى البلاد في ظل عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأضافت الوزيرة، فى كلمة لها على هامش تفقدها تنفيذ خطة التأمين الطبى لاحتفالات 30 يونيو بهيئة الإسعاف اليوم، أنه مثلما يوجد جنود من الجيش والشرطة يحمونا ويخدمونا؛ فإن مجهود رجال الإسعاف يصل لشعب مصر كافة ويقدرونه، مردفة: "أرجو أن تكونوا عند حسن ظن الجميع، والمنظومة تطعم بالعلم، والتكنولوججيا".

وطالبت قيادات هيئة الإسعاف نقل تحياتها واحترامها لكل شاب ومسعف، وسائق، وإدارى، وعاملين بالأقاليم بالهيئة، مضيفة: "ودايما موفقين بإذن الله".

وأشارت وزيرة الصحة إلى أن الفترة المقبلة تحتاج عمل أكبر، وأن الهيئة تحتاج لتنمو بشكل أكبر، مردفة أنها تأمل أن تفيد الهيئة بخبراتها باقى الدول العربية فى إطار تبادل الخبرات البناء بين مختلف البلدان العربية.

وتابعت: "أنا عارفة أن أيام الإجازات هى أيام شغل عندكم، واسمحولى فى الأيام دى باجى أخد طاقة إيجابية منكم، واطمن كتير لما بشوفكم فى الشغل".

ولفتت إلى أنها تأمل أن تكون هيئة الإسعاف من أحسن الهيئات فى العالم، ومصدر ثقة للجميع، ووسام على صدورنا.

وأضافت وزيرة الصحة أن هناك انتشارا لسيارات الإسعاف فى جميع انحاء الجمهورية، وأنه تم تأمين احتياجات الجمهور من الأمصال واللقاحات، وأن غرفة الأزمات بالوزارة منعقدة على مدار الساعة لمتابعة الاحتفالات بشكل جيد لتقديم الدعم اللازم فى أى وقت وفى حالات الطوارئ.











































