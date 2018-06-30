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وزيرة الثقافة من طنطا: المركز الثقافى بالمدينة يعكس استيراتيجينا فى النهوض بالقطاع

السبت، 30 يونيو 2018 09:25 م
وزيرة الثقافة من طنطا: المركز الثقافى بالمدينة يعكس استيراتيجينا فى النهوض بالقطاع الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة ومحافظ الغربية
كتب – محمد عبد الرحمن – مصطفى عادل
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قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، إننا نعيد افتتاح المركز الثقافى بمدينة طنطا تزامنا مع احتفالنا بالذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو.

وأضافت أن المركز الثقافى بطنطا يعظم من البنية الثقافية فى مصر وبمثابة شريان جديد للثقافة والفنون بالدلتا، وهو مرآة يعكس استيراتيجية للوزارة، بما سيقدمه من ثقافات تحتضن المثقفين والفنانين طوال العام، والندوات التثقيفية لنشر الوعى الثقافى لتنمية المواهب.

جاء ذلك خلال افتتاح وزيرة الثقافة، واللواء أحمد صقر محافظ الغربية، للمركز الثقافى لمدينة طنطا (مسرح طنطا).

وطالبت الوزيرة بالعمل سويا لمحاربة الأفكار الهدامة التى تسعى لتخريب الوطن، والمساهمة فى الحفاظ على الهوية الثقافية العربية طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأرسلت تحية لفنانى الغربية لحفاظهم على هذا الصرح العظيم، كما قدمت الشكر للدكتور أحمد عواض رئيس قصور الثقافة، ورئيس الهيئة العامة للكتاب، ورئيس دار الأوبرا، ورئيس قطاع الفنون الشعبية، وجهاز الخدمة الوطنية المنفذ لأعمال تطوير المركز، وكل من ساهم فى إعادة الحياة للمركز الثقافى العريق.

من جانبه قال اللواء أحمد صقر محافظ الغربية، إن مصر تمر بمرحلة تاريخية، وفى ظل احتفالنا بذكرى ثورة 30 يونيو، نفتتح المركز الثقافة لطنطا، ليكون منارة ثقافية وفنية يصبو إليها المواطن، وتكون شعلة للنشاط الفنى والأدبى لفنانى وأدباء محافظة الغربية وأقليم وسط الدلتا.

وقدم المحافظ الشكر لوزارة الثقافة، على مجهودتها لإعادة الحياة لمسرح طنطا التاريخى، بعد سنوات من التوقف، خاصة لما يمثله المسرح من تاريخ لمصر، حيث وقف عليه الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وعدد كبير من الفنانيين الكبار منهم كوكب الشرق أم كلثوم والفنانة سميحة أيوب.

 

 


 


 


 

 


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