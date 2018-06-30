وزارة الزراعة تستعد للموسم الشتوى بتوفير تقاوى الموسم

كتب عز النوبى

تفقد الدكتور حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حقول إنتاج الهجن من الذرة الشامية الصفراء والبيضاء بمحافظة البحيرة، للوقوف على الاستعدادات الواجب اتباعها لإنجاح موسم التهجين والحصول على أعلى إنتاجية من التقاوي للهجن الناتجة وعلى درجة عالية من النقاوة.

وذكر بيان للوزارة، اليوم السبت، أن رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي تفقد سير العمل بمحطة إعداد وغربلة التقاوي بمحافظة كفر الشيخ بسخا لمتابعة سير العمل بشأن إعداد و تجهيز تقاوي الفول البلدي والاستعداد لبدء تجهيز باقي المحاصيل الشتوية.

وقال إبراهيم إن هناك تكليفات واضحة من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عز الدين أبوستيت بضرورة المتابعة المستمرة من إدارة الغربلة على مستوى محطات الغربلة التابعة للإدارة المركزية لإنتاج التقاوى على مستوى الجمهورية والعمل على تقديم كافة الخدمات والتأكد من نقاوة التقاوى الناتجة لكافة المحاصيل.

وأوضح أن الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي تقوم بدعم المزارع لكافة المحاصيل و بأسعار مناسبة، وتقديم الخدمات الفنية بعد البيع.