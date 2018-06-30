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للتوعية بمحدودية المياه فى مصر..

وزارة الرى تنظم ملتقى سلسبيل النيل الثالث فى قناطر أسيوط الجديدة

السبت، 30 يونيو 2018 02:31 م
وزارة الرى تنظم ملتقى سلسبيل النيل الثالث فى قناطر أسيوط الجديدة الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى
كتبت أسماء نصار
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نظمت وزارة الموارد المائية والرى، ملتقى سلسبيل النيل ( 3) فى نطاق مشروع قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية، والذى يستمر حتى الأربعاء القادم، بمشاركة نحو 30 من الفنانين التشكيليين والمبدعين على مستوى كليات الفنون الجميلة بمختلف محافظات الجمهورية وأساتذة الجامعة، ومشاركة الكورال الثقافى بقصر الثقافة وفرق الفنون الشعبية بالدولة، حيث هدف استثمار الفن التشكيلى وتطويعه فى التوعية بقضايا الوطن وفى مقدمتها قضية محدودية المياه فى مصر وتدنى نوعيتها والتحديات التى تواجه مصر فى هذا الشأن.

 

أكد الدكتور محمد عبد العاطى، بأن هذا الملتقى يأتى فى نسخته الثالثة استمراراً لسلسة الفعاليات التى بدأت عبر ملتقى سلسبيل النيل (1، 2)، حيث قام عدد كبير من الفنانين التشكيليين بتجسيد ملحمة العطاء التى قام بها أبناء وزارة الموارد المائية على مدى 6 سنوات لإنشاء هذا المشروع القومى والذى يعد أكبر مشروع مائى على نهر النيل بعد السد العالى، حيث تم رسم العديد من اللوحات التى تعبر عن نهر النيل وأهميته والمنشئات المقامة عليه والبيئة المحيطة، إضافة إلى التعبير عن الأديرة والمعابد وكافة المناطق الأثرية على جانبى نهر النيل.

 

من جانبه صرح الفنان التشكيلى أحمد عبد الجواد قوميسير، عام الملتقى بأن جميع الفنانين انتجوا أعمال فنية وإبداعية ضخمة شارك فيها كبار فنانى مصر تعبيراً عن أهمية نهر النيل من المنبع إلى المصب مرورا بدول حوض النيل، والتأكيد على أهمية العلاقة بين الماضى والحاضرلافتا بأن الأعمال الفنية والإبداعية سوف تعرض بالمبنى الرئيسى لمشروع قناطر أسيوط كنواة للمتحف الدائم لهذا المشروع الوطنى الكبير، وسوف تستمر فعاليات الملتقى على مدار الأسبوع الحالى، مشيرا إلى أن الأعمال الإبداعية يتم تقديمها كمنحة تطوعية وبشكل مجانى مشاركة منهم فى حملات الوزارة الهادفة إلى توعية وتبصير كافة المواطنين بأهمية قطرة المياه والحفاظ عليها من الهدر والتلوث وجهود وزارة الموارد المائية والرى فى مجال المشروعات المائية.

 

الجدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والرى كانت قد نظمت ملتقى سلسبيل النيل الأول للرسم الإبداعى بأسون والذى شارك فيه 20 فنانا إضافة إلى ملتقى سلسبيل النيل الثانى فى نطاق متحف الثورة بالقناطر الخيرية ولمدة أسبوعين ومشاركة أكثر من 24 فنان رفيع المستوى بالتعاون مع فنانى مصر التشكيلين الفنان أحمد عبدالجواد قومسير الملتقى وتم تقديم باقة من الرسومات الإبداعية واللوحات الفنية المعبرة عن قيمة قطرة المياه وعظمة نهر النيل على الطبيعة تصاحبها العروض الفنية الموسيقية لفرق الهيئة العامة لقصور الثقافة كما شارك فى فعاليات الملتقى العديد من طلبة وطالبات المدارس من مختلف الفئات العمرية والمراحل الدراسية للمساهمة فى هذا الحدث الهام من خلال ورش عمل إبداعية تظهر الملكات والمهارات الفنية لدى هؤلاء الطلبة والطالبات وإخراجها فى شكل أعمال ولوحات وتصورات وأفكار فنية مبتكرة تخدم قضايا المياه وتسهم فى منظومة وحملات التوعية التى تقوم بها الوزارة وكافة الجهات المعنية على المستوى القومى.

 

 

 


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