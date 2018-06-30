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السبت، 30 يونيو 2018 07:44 م
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وزارة الخارجية توجه التحية للمرأة بمناسبة ثورة 30 يونيو

السبت، 30 يونيو 2018 06:15 م
وزارة الخارجية توجه التحية للمرأة بمناسبة ثورة 30 يونيو وزارة الخارجية
كتب أحمد جودة
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وجهت وزارة الخارجية التحية للمرأة المصرية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، ومساندتها فى إنجاح الانتفاضة المصرية ضد حكم الإخوان.

تغريدة المتحدث باسم وزارة الخارجية
تغريدة المتحدث باسم وزارة الخارجية

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، المستشار أحمد أبو زيد، عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، «وزير الخارجية يوجه تحية خاصة للمرأة المصرية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، خلال مشاركته فى الحلقة النقاشية رفيعة المستوى حول تمكين المرأة بالقمة الإفريقية».

ونقل المتحدث باسم الخارجية على لسان سامح شكرى، أن إحساس المرأة الوطنى المرهف وغيرتها على وطنها الغالى، جعلها فى مقدمة الصفوف فى ثورة الثلاثين من يونيو.


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