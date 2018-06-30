واشنطن بوست: ترامب يتجه لمنع الاستثمارات الأجنبية فى قطاع الاتصالات

ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، يتجه لإصدار أمر تنفيذى يتعلق بمنع الصفقات بين الولايات المتحدة وشركات الاتصالات الأجنبية على أساس الأمن القومى، إذ أن الأمر من شأنه أن يمنح وزير التجارة الأمريكية، ويلبر روس، سلطات واسعة لرفض الصفقات بسبب االتجسس وغيرها من مخاوف الأمن القومى.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية، فى تقرير على موقعها الإلكترونى، السبت، أن مسئولى إدارة ترامب يناقشون ما إذا كانوا سيعلنون عن "حالة طوارئ وطنية" لحماية شبكات الاتصالات الأمريكية فى خطوة ستمنح الحكومة الفدرالية صلاحيات واسعة للحيلولة دون قيام الشركات الأمريكية بمزاولة أعمال تجارية مع مورّدين أجانب، وفقاً لوثيقة للبيت الأبيض ومسئولين على إطلاع عليها.

وبموجب مشروع الأمر التنفيذى الذى اطلعت عليه صحيفة واشنطن بوست، سيأذن الرئيس لوزير التجارة بعرقلة الصفقات التى تشمل صانعى معدات الاتصالات الأمريكية والأجنبية على أسس الأمن القومى، ويقول الأمر إن الشبكات الأمريكية، التى تشكل أساس الاقتصاد اليومى والخدمات العامة الحيوية، هى "أهداف جذابة للتجسس والتخريب ونشاط التدخل الأجنبى".