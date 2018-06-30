هيئة لمكافحة غسل الأموال تمهل إيران حتى أكتوبر لاستكمال الإصلاحات

باريس (رويترز)

قالت هيئة دولية تراقب عمليات غسل الأموال على مستوى العالم، يوم الجمعة، إنها أمهلت إيران حتى أكتوبر لاستكمال إصلاحات تجعلها تتماشى مع المعايير العالمية وإلا ستواجه عواقب قد تزيد عزوف المستثمرين عنها.

وسعت إيران إلى جذب المستثمرين الأجانب بعد إبرام اتفاق عام 2015 مع الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وألمانيا وبريطانيا رفع بموجبه عدد من العقوبات مقابل موافقة طهران على تقييد برنامجها النووي.

وتحاول إيران تطبيق المعايير التى وضعتها مجموعة العمل المالى وهى هيئة دولية لمكافحة عمليات غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب على أمل رفعها من قائمة سوداء تدفع بعض المستثمرين الأجانب إلى عدم التعامل معها.

وقالت الهيئة فى بيان بعد أسبوع من المداولات فى باريس "تشعر مجموعة العمل المالى بخيبة أمل بسبب تقاعس إيران عن تنفيذ خطة عملها لمعالجة أوجه القصور الكبيرة فى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

وأضافت "تتوقع مجموعة العمل المالى بشكل عاجل أن تسير إيران سريعا على مسار الإصلاح لضمان معالجتها لجميع البنود المتبقية فى خطة عملها... نتوقع أن تسن إيران تعديلات على قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب... مع الامتثال الكامل لمعايير مجموعة العمل المالى بحلول أكتوبر 2018 وإلا ستقرر المجموعة الإجراءات المناسبة واللازمة فى ذلك الحين".