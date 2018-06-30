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السبت، 30 يونيو 2018 07:44 م
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هيئة قضايا الدولة تدرب غدا 165 مستشارا من مستشاريها على صياغة العقود

السبت، 30 يونيو 2018 06:20 م
هيئة قضايا الدولة تدرب غدا 165 مستشارا من مستشاريها على صياغة العقود رئيس هيئة قضايا الدولة
كتب أحمد إسماعيل.
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تنفيذا لتوجيهات المستشار حسين عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة، عقدت دورة تدريبية لـ165 مستشارا من مستشارى الهيئة لصياغة العقود، وذلك تفعيلا لنص المادة 196 من الدستور، وما تضمنه من اختصاصات جديدة لهيئة قضايا الدولة، فيما يتعلق بإعداد وصياغة العقود الإدارية والمدنية التى تبرمها الجهات التى تنوب عنها الهيئة حماية للمال العام.
 
تعقد الدورة بمركز الدراسات القضائية والتدريب بالهيئة برعاية المستشار عبد الرحيم على نائب رئيس الهيئة مدير المركز، غدا الأحد، بمشيئة الله ولمدة 3 أيام بمحافظة الإسماعيلية.
 
 

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