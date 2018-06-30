video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 30 يونيو 2018 11:48 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

نيكاراجوا تسمح بقدوم قوات أجنبية لإجراء تدريبات على أراضيها

السبت، 30 يونيو 2018 09:51 ص
نيكاراجوا تسمح بقدوم قوات أجنبية لإجراء تدريبات على أراضيها نيكاراجوا - أرشيفية
(أ ف ب)
إضافة تعليق

سمح برلمان نيكاراجوا الجمعة بتوجه عسكريين من دول عدة بينها روسيا إلى أراضيها من تموز إلى ديسمبر، لإجراء تدريبات على أراضيها فى أوج قمع حركة احتجاج شعبية اسفرت عن سقوط أكثر من 220 قتيلا.

وبينما وصل الحوار بين المعارضة والرئيس دانيال أورتيجا إلى طريق مسدود، تواصلت التظاهرات المطالبة برحيله.

ونظم المعارضون لهذا "البطل" السابق للثورة الساندينية في 1979، "مسيرة للورود" الجمعة في العاصمة ماناجوا ومدن أخرى فى البلاد.

وقال احد المتظاهرين الجمعة في ماسايا المدينة التي تبعد نحو ثلاثين كيلومترا عن ماناغوا واصبحت مركز الحركة الاحتجاجية "لسنا خائفين! فليرحل! قاتل! انتخابات الآن!".

ووافق البرلمان باغلبية 73 صوتا مقابل 15 على قدوم 230 عسكريا روسيا مع وسائلهم الجوية والبحرية للمشاركة فى تدريبات على مكافحة تهريب المخدرات.

كما سمح بقدوم 160 عسكريا من المكسيك وفنزويلا وكوبا وعدد غير محدد من دول في أمريكا الوسطى والولايات المتحدة وتايوان.

وعارض النائب المعارض جيمي بلاندون استقدام عسكريين من فنزويلا التي تدعم النظام السانديني الذي يقوده أورتيجا ويقوم بقمع حركة احتجاجية أسفرت عن مقتل اكثر من 220 شخصا منذ أبريل الماضى.

وقال النائب أن "فنزويلا دعمت الجرائم ضد الإنسانية التى ارتكبت في بلدنا"، مدينا عدم تحرك الجيش في مواجهة القوات شبه العسكرية المسؤولة عن اعمال عنف عديدة ضد المحتجين.

من جهته، رأى النائب المعارض الفريدو اغيرى أن "الموافقة على هذا المرسوم ينم عن تهور" بينما تشهد البلاد ازمة.

من جهتها، ذكرت الحكومة الساندينية بان نيكاراجوا سمحت 38 مرة بدخول قوات أجنبية إلى البلاد منذ تولى أروتيجا السلطة في 2007.

وتشهد البلاد موجة من الاحتجاجات منذ 18أبريل، بدأت ضد إصلاح لنظام الضمان الاجتماعي تراجعت عنه الحكومة بعد ذلك. وتحول الاحتجاج الى تحرك واسع يطالب باستقالة الرئيس أورتيجا.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. ذوى المعتقلين فى نيكاراجوا على خلفيات المظاهرات يطالبون بالإفراج عنهم

ارتفاع حصيلة ضحايا المظاهرات فى نيكاراجوا لـ 285 قتيلا و 1500 مصاب

ممثل أساقفة نيكاراجوا يبحث أزمة بلاده مع البابا فرانسيس بالفاتيكان

صور.. العالم هذا الصباح.. البحث عن فريق كرة قدم ابتلعه كهف فى تايلاند.. آثار أعمال العنف فى شوارع نيكاراجوا بعد شهرين من الاحتجاجات.. اشتباكات فى اليونان ضد تغيير اسم "مقدونيا".. وأمريكا تفرج عن مئات المهاجرين

صور.. آثار أعمال العنف فى شوارع نيكاراجوا بعد شهرين من الاحتجاجات

اخبار عالميه

نيكاراجوا

تدريبات عسكريه

مظاهرات فى نيكاراجوا




لا تفوتك
س و ج.. تعرف على نصائح جهاز حماية المستهلك للمواطنين أثناء شراء السلع

س و ج.. تعرف على نصائح جهاز حماية المستهلك للمواطنين أثناء شراء السلع

صندوق النقد الدولى يوافق على صرف الشريحة الرابعة لمصر بقيمة 2 مليار دولار

صندوق النقد الدولى يوافق على صرف الشريحة الرابعة لمصر بقيمة 2 مليار دولار

مدرب نيجيريا يطلب مليون و100 ألف دولار لقيادة منتخب مصر

مدرب نيجيريا يطلب مليون و100 ألف دولار لقيادة منتخب مصر

محمد رمضان: كنت أول فنان يقف على منصة ميدان التحرير فى 30 يونيو (فيديو)

محمد رمضان: كنت أول فنان يقف على منصة ميدان التحرير فى 30 يونيو (فيديو)

حتى لاننسى جرائم الإخوان.. الدم لغتهم و الإرهاب مرجعهم (فيديو)

حتى لاننسى جرائم الإخوان.. الدم لغتهم و الإرهاب مرجعهم (فيديو)

الأتوبيس النهرى يستقبل اليوم زوار العاصمة بنصف الثمن احتفالا بـ30 يونيو

الأتوبيس النهرى يستقبل اليوم زوار العاصمة بنصف الثمن احتفالا بـ30 يونيو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة