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نيابة السويس تقرر حبس المتهمين بتهريب طن وربع من مخدر البانجو 15 يوما

السبت، 30 يونيو 2018 09:42 م
نيابة السويس تقرر حبس المتهمين بتهريب طن وربع من مخدر البانجو 15 يوما المخدرات المضبوطه
السويس- سيد نون
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قررت النيابة العامة بالسويس حبس " أحمد..أ" عاطل و و"نادر.م"  عاطل 15 يوما علي ذمة التحقيقات لاتهامهم بمحاولة تهريب طن وربع من مخدر البانجو من سيناء الي مدن الدلتا عبر معبر قناة السويس.
 
وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات رصدت، عناصر تشكيلاً عصابياً تخصص فى نقل وتهريب وترويج شحنات كبيرة من مخدر البانجو من شرق قناة السويس إلى مدن الدلتا بشاحنات خاصة بالأسمنت السائب عبر معابر قناة السويس، وذلك إمعاناً فى التمويه وتبديد جهود أجهزة المكافحة .
 
وفى ضوء ما أكدته التحريات فقد أمكن رصدهم والوقوف على مظاهر نشاطهم الإجرامي، وهم " أحمد..أ" عاطل ، ومقيم بلبيس بمحافظة الشرقية، سبق اتهامه فى 3 قضايا أخرهم قضية "خيانة أمانة"، و"نادر.م"  عاطل، ومقيم ببلبيس بمحافظة الشرقية، حيث اعتزما تهريب شحنة كبيرة من ذات المخدر مخفاة بمخازن سرية معدة سلفا بجسم ( السيارة رقم " د ع ج 1495 بمقطورة رقم ط ع ب 5169 " قيادة الأول ، والسيارة رقم " ط س ط 6291 بمقطورة رقم ب و ل 928 " قيادة الثانى).
 
وعقب تقنين الإجراءات واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن السويس والإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس تم ضبط المتهمان، وذلك حال تواجدهما بمنطقة شرق نفق الشهيد أحمد حمدي بدائرة قسم شرطة الجناين بمحافظة السويس وبحوزتهما (481 لفافة كبيرة الحجم تحوى جميعها نبات البانجو المخدر الجاف وزنت 1250 ألف مائتان وخمسون كيلو جرام ، مبلغ مالي ، عدد 3هاتف محمول)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمخدر المضبوط بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع واستخدامهما للسيارتين والهواتف المحمولة فى النقل والترويج.
 
 
 
 
 
 

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