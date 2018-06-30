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نقابة المعلمين: صرف معاشات الأعضاء 3 يوليو.. والورثة 15 من نفس الشهر

السبت، 30 يونيو 2018 04:49 م
نقابة المعلمين: صرف معاشات الأعضاء 3 يوليو.. والورثة 15 من نفس الشهر خلف الزناتي القائم بأعمال نقيب المعلمين
كتبت آية دعبس
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أكدت هيئة مكتب النقابة العامة للمهن التعليمية، برئاسة خلف الزناتي القائم بأعمال نقيب المعلمين، أنه سيتم صرف معاشات الأعضاء يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 3 يوليو المقبل، أما الورثة فسيتم الصرف لهم يوم الأحد الموافق 15 يوليو.
 
وأوضحت هيئة مكتب النقابة، فى بيان، أن أموال المعاشات ستكون جاهزة للصرف في ماكينات الصراف الآلي في المواعيد المذكورة، مشيرة إلى أن النقابة نسقت خلال الأيام الماضية مع بنك الإسكان والتعمير؛ للتأكد من جاهزية منافذ الصراف الآلي التابعة للبنك لصرف المعاشات للمستحقين .
 
ولفتت هيئة المكتب إلى أن النقابة اتخذت كل التدابير اللازمة للتيسير على جميع مستحقي المعاشات وحصولهم على مستحقاتهم المالية، وذلك من خلال التنسيق مع البنك خلال فترة صرف المعاشات وتشكيل لجنة متابعة لمواجهة أى أعطال تطرأ خلال عملية الصرف.
 
وفي هذا السياق، تناشد هيئة مكتب النقابة العامة، النقابات الفرعية واللجان النقابية على مستوى الجمهورية ، بالإعلان عن مواعيد الصرف في مكان بارز وواضح بمقراتهم؛ تخفيفاً وتسهيلاً على السادة أصحاب المعاشات.
 
 

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نقابة المعلمين

معاشات المعلمين

صرف معاشات المعلمين




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