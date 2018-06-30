نائب محافظ القاهرة: تنسيق مع الأمن والمرور تزامنا مع احتفالات 30 يونيو

كتب سيد الخلفاوى - أسامة طلعت

أكد اللواء محمد أيمن عبد التواب نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الغربية والشمالية، أن المحافظة هيأت جميع الميادين والحدائق العامة والمتميزة والمتخصصة، لاستقبال المواطنين اليوم السبت، بالتزامن مع احتفالات المصريين بذكرى ثورة 30 يونيو، كما رفعت مستوى النظافة بجميع الشوارع.

وأضاف نائب المحافظ لـ"اليوم السابع"، أن الأتوبيس النهرى والحدائق شهد إقبالا كبيرا من المواطنين بالتزامن مع فتح الحدائق مجانا أمام الزائرين وتخفيض تذكرة الأتوبيس النهرى 50%، كما رفعت كفاءة الحدائق والميادين.

وأشار عبد التواب إلى أن المحافظة نسقت مع مديرية الأمن والإدارة العامة للمرور لتكثيف الأمن فى الشوارع والميادين وعدم السماح بانتظار السيارات فى الأماكن غير المسموح بالانتظار بها لمنع الازدحام وتحقيق السيولة المرورية فى جميع الشوارع والمحاور خاصة الرئيسية.