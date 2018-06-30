نائب محافظ الجيزة: طال الزمان أو قصر سنطبق القانون على مخالفات البناء

قال اللواء علاء الهراس، نائب محافظ الجيزة للأحياء، إن المحافظة ستواصل حملاتها على مخالفات البناء والتصدى الكامل لها بشدة وحزم، موضحًا: "كل المخالفين فكروا طالما سكتنا محدش هييجى جنبهم، لكن مهما طال الزمان أو قصر فيه قانون هيتنفذ وإلا مش هنكون فى دولة"، مشيرًا إلى أن كل مخالفات البناء لها تأثير سلبى على مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة.

وأضاف "الهراس"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن لجنة حصر مخالفات البناء بالمحافظة تعمل ليل نهار وتقدم تقارير للشرطة بشأن المبانى المخالفة لعمل دراسة أمنية واختيار الوقت المناسب للقيام بإزالة تلك العقارات، وذلك بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمدن والمراكز.

كانت محافظة الجيزة شنت حملاتها بقيادة اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة، لإزالة 16 عقارًا بدون ترخيص بمنطقة أرض الأوقاف بالبراجيل نطاق مركز ومدينة أوسيم ومحور 26 يوليو والدائرى.