"مياه الجيزة": أربع أحياء تنعم باستقرار مياه الشرب.. تعرف عليها

كتب إبراهيم سالم

قال عوض أحمد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مياه والصرف الصحى بالجيزة، إن عملية انقطاع المياه بأحياء المحافظة تتم وفق جدول أعمال التطهير للصرف الصحى بهذه المناطق، مشيرًا إلى أن هناك أربعة أحياء بالمحافظة تنعم باستمرارية مياه الشرب بها، وهى احياء "الوراق، شمال الجيزة، العجوزة، الدقى"، إلا فى حالة وجود عطل مفاجئ أو انقطاع تيار كهربى، أو تطهير للصرف الصحى.

وأضاف "عوض"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه على النقيض توجد أربع أحياء أخرى تعانى نقص المياه لوجود العديد من المشاكل، وهى أحياء "بولاق الدكرور، العمرانية، الهرم، جنوب الجيزة"، حيث إن غالبية تلك المناطق كانت ضمن الحيز الزراعى، وجرت التعديات والتوسع العشوائى، مما أثر على اتزان المياه بالمحافظة.

وأوضح "عوض"، وضع برنامج مخطط لحملات التطهير التى تنفذ بالأحياء المختلفة، حتى لا يحدث تضارب بالمحافظة على اتزان المياه، إلى جانب وضع خطة جانبية تستهدف توفير عربات مياه الشرب لتغطية احتياجات المواطنين بتلك المناطق أثناء عملية التطهير، مشيرًا إلى التنبيه على المواطنين من قاطنى تلك المناطق لتوفير احتياجاتهم قبل التطهير.