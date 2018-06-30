موريتانيا تستنكر الهجوم الإرهابى على مقر قوة مجموعة دول الساحل الخمس بمالى

نواكشوط (أ ش أ)

استنكرت موريتانيا بشدة الهجوم الإرهابى الذى استهدف مقر قوة مجموعة دول الساحل الخمس فى مالى، ما أسفر عن وفاة جنديين ماليين وإصابة آخرين، فضلا عن مقتل عدد من المهاجمين.

وقال وزير الخارجية الموريتانى إسماعيل ولد الشيخ أحمد - فى تصريحات صحفية اليوم السبت، بنواكشوط "إن هذا الهجوم الإرهابى تصرف خطير وغير مقبول، ولن يزيد إلا من عزيمة وإرادة دول المجموعة فى المضى قدما فى تطهير المنطقة من الإرهاب وإرساء قواعد تنمية شاملة ومستدامة".

وأوضح وزير الخارخية الموريتانى أن الإرهاب لا يتعلق بالإشكالية الأمنية وحدَها بل هناك تحديات أخرى تقف وراء هذه الظاهرة البغيضة.

وكانت موريتانيا قد أسست القوة المشتركة للساحل الأفريقى بتعاون مع مالى والنيجر وبوركينافاسو والتشاد.