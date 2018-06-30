video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 30 يونيو 2018 03:37 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

موريتانيا تستنكر الهجوم الإرهابى على مقر قوة مجموعة دول الساحل الخمس بمالى

السبت، 30 يونيو 2018 02:30 م
موريتانيا تستنكر الهجوم الإرهابى على مقر قوة مجموعة دول الساحل الخمس بمالى الرئيس الموريتانى محمد ولد عبدالعزيز
نواكشوط (أ ش أ)
إضافة تعليق

استنكرت موريتانيا بشدة الهجوم الإرهابى الذى استهدف مقر قوة مجموعة دول الساحل الخمس فى مالى، ما أسفر عن وفاة جنديين ماليين وإصابة آخرين، فضلا عن مقتل عدد من المهاجمين.

وقال وزير الخارجية الموريتانى إسماعيل ولد الشيخ أحمد - فى تصريحات صحفية اليوم السبت، بنواكشوط "إن هذا الهجوم الإرهابى تصرف خطير وغير مقبول، ولن يزيد إلا من عزيمة وإرادة دول المجموعة فى المضى قدما فى تطهير المنطقة من الإرهاب وإرساء قواعد تنمية شاملة ومستدامة".

وأوضح وزير الخارخية الموريتانى أن الإرهاب لا يتعلق بالإشكالية الأمنية وحدَها بل هناك تحديات أخرى تقف وراء هذه الظاهرة البغيضة.

وكانت موريتانيا قد أسست القوة المشتركة للساحل الأفريقى بتعاون مع مالى والنيجر وبوركينافاسو والتشاد.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

موريتانيا تستضيف قمة الاتحاد الإفريقى بعد 6 أشهر من رئاسة كاجامى

سامح شكرى يبحث مع وزير خارجية موريتانيا عقد اجتماعات الدورة الثانية للجنة المشتركة

موريتانيا

اخبار موريتانيا

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم




لا تفوتك
فى ذكرى 30 يونيو.. السيسى: "فى مثل هذا اليوم تحدى المصريون التحدى ذاته"

فى ذكرى 30 يونيو.. السيسى: "فى مثل هذا اليوم تحدى المصريون التحدى ذاته"

روسيا: 2.163 مليار دولار حجم التبادل التجارى مع مصر خلال 4 أشهر

روسيا: 2.163 مليار دولار حجم التبادل التجارى مع مصر خلال 4 أشهر

الجاليات المصرية تحتفل اليوم بذكرى ثورة 30 يونيو.. أغانٍ وطنية وصور الرئيس السيسى فى الاحتفالات بموسكو.. واستعدادات خاصة لاستقبال المصريين فى أمستردام.. وعرض فيلم وثائقى عن "الثورة ضد حكم الإخوان" فى باريس

الجاليات المصرية تحتفل اليوم بذكرى ثورة 30 يونيو.. أغانٍ وطنية وصور الرئيس السيسى فى الاحتفالات بموسكو.. واستعدادات خاصة لاستقبال المصريين فى أمستردام.. وعرض فيلم وثائقى عن "الثورة ضد حكم الإخوان" فى باريس

الأهلى يبدأ رحلة تحصين لاعبيه من إغراءات الدولارات داخليا وخارجيا خوفا من "فتنة" الرحيل.. الأحمر يرفض عرض الـ72 مليون جنيه لشراء محمد الشناوى.. والثلاثى الأفريقى ممنوع من الاحتراف لاستعادة الكأس الأفريقية

الأهلى يبدأ رحلة تحصين لاعبيه من إغراءات الدولارات داخليا وخارجيا خوفا من "فتنة" الرحيل.. الأحمر يرفض عرض الـ72 مليون جنيه لشراء محمد الشناوى.. والثلاثى الأفريقى ممنوع من الاحتراف لاستعادة الكأس الأفريقية

فينجادا يدخل دائرة المرشحين لتدريب الفراعنة بعد رحيل كوبر

فينجادا يدخل دائرة المرشحين لتدريب الفراعنة بعد رحيل كوبر

انسى الترهلات.. 8 وصفات منزلية لعضلات بطن مشدودة

انسى الترهلات.. 8 وصفات منزلية لعضلات بطن مشدودة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة