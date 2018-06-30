مهاب مميش: عبور 396 سفينة قناة السويس بحمولة 27.2 مليون طن فى 8 أيام

الإسماعيلية – جمال حراجى

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، إن حركة الملاحة شهدت خلال الـ8 أيام الماضية من الخميس قبل الماضى، وحتى الخميس الماضى، عبور 396 سفينة بحمولة 27.2 مليون طن.

وأكد الفريق مميش، فى تصريحات صحفية، أن الأرقام القياسية التى تسجلها حركة الملاحة بالقناة، تُعد مؤشراً هاماً يعكس تحسن حركة التجارة العالمية والتطور فى صناعة النقل البحرى واتجاه الترسانات العالمية لصناعة السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة، وهو ما استعدت له إدارة القناة بنظرة استباقية من خلال تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة الذى نجح فى رفع تصنيف القناة عالمياً بزيادة طاقتها العددية والاستيعابية، هذا بالإضافة إلى إتباع سياسات تسويقية جاذبة لتشجيع الخطوط الملاحية الكبرى على استخدام قناة السويس بدلاً من الطرق البديلة الأخرى.

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، أن يوم الخميس قبل الماضى عبرت القناه 46 سفينة بحمولة 3.8 مليون طن، كما عبرت يوم الجمعة 54 سفينة بحمولة 3.8 مليون طن، وعبرت يوم السبت 45 سفينة بحمولة 3.3 مليون طن، وعبرت يوم الأحد 51 سفينة بحمولة 3.2 مليون طن من الاتجاهين، فيما عبرت يوم الأثنين 41 سفينة قناة السويس بحمولة 2.3 مليون طن، وعبرت يوم الثلاثاء 51 سفينة قناة السويس بحمولة 3.5 مليون طن من الاتجاهين، كما عبرت أمس الأربعاء 54 سفينة بحمولة 3.7 مليون طن، وعبرت يوم الخميس 54 سفينة بحمولة 3.6 مليون طن، ليصل إجمالى السفن التى عبرت القناة خلال الـ8 أيام فقط إلى 396 سفينة بحمولة 27.2 مليون طن.