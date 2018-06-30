ممثل كوميدى يتمكن من خداع ترامب ويهاتفه كعضو مجلس شيوخ

كتب: محمد الأحمدى

تمكن ممثل كوميدى من اختراق طائرة الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، "إير فورس وان"، وإجراء محادثة معه، مستغلا التشابه بين اسمه واسم عضو فى مجلس الشيوخ الأمريكى، وفق ما ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، السبت.

ونشر جون ميلينديز، وهو أحد الممثلين المخضرمين فى البرامج التلفزيونية، الخميس الماضى، تسجيلا صوتيا للمكالمة بينه وبين ما يبدو أنه الرئيس ترامب، حيث استمرت المكالمة 3 دقائق.

وتظاهر الممثل ميلينديز بأنه السناتور الديمقراطى، روبرت مينينديز، وغير من لهجته خلال المكالمة الهاتفية التى تلقاه ترامب، الأربعاء الماضى، أثناء عودته على متن طائرته الخاصة من نورث داكوتا إلى العاصمة واشنطن.

وفى التسجيل يقول ترامب: "مرحبا بوب، كيف حالك ؟ مبروك على كل شىء، نحن فخورون بك"، فى إشارة من ترامب على ما يبدو إلى نتائج التحقيق فى قضايا فساد مع السيناتور ميننديز استمرت 5 سنوات.

وتناول الممثل الكوميدى مع ترامب قضية الهجرة باختصار، حيث قال ترامب: "أريد أن أكون قادرا على الاهتمام بالقضية مثل أى شخص آخر فى هذا المستوى من السلطة. أفضل التركيز على الحلول الكبرى بدل الصغرى".

وحث الممثل ميلينديز الرئيس ترامب على اختيار مرشح للمحكمة العليا على ألا يكون محافظا بصورة كبيرة، فرد عليه ترامب بأنه يدرس "قائمة كبيرة من المرشحين، وأنه سيعلن عن واحد منهم فى غضون أسبوعين".

وقال الممثل ميلينديز: "لم أستطع أن أصدق أن يستغرق الأمر ساعة ونصف الساعة للوصول إلى جاريد كوشنير ودونالد ترامب عبر الهاتف على متن الطائرة الرئاسية".

وبدأت المزحة عندما اتصل ميلينديز ومنتج برنامجه بالبيت الأبيض، وطلبوا التحدث إلى الرئيس ترامب. وبعد أن تم رفض الطلب حاول ميلينديز مرة أخرى، لكن باستخدام لهجة بريطانية هذه المرة، وادعى أنه مساعد للسيناتور مينينديز.

وأخذ موظف البدالة رسالة السيناتور الزائف على محل الجد، على الرغم من أن ميلينديز ومنتجه كان يمكن سماعهم عبر الهاتف وهما يضحكان ويمزحان على الخط.

وفى وقت لاحق، تلقى الممثل الكوميدى مكالمة من موظف بدالة البيت الأبيض تطلب منه تأكيدا لرقم هاتف عضو مجلس الشيوخ مينينديز.

وبالرغم من أن رقم هاتف الممثل الكوميدى ليس فى سجلات بدالة البيت الأبيض، فقد قبل الموظف التبرير الذى قدمه ميلينديز للموظف بأن السيناتور فى إجازة، ومن ثم ربطه مع الرئيس ترامب.