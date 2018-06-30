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مقتل قيادات ميدانية كبيرة من ميليشيات الحوثى فى معارك بالساحل الغربى

السبت، 30 يونيو 2018 08:51 ص
مقتل قيادات ميدانية كبيرة من ميليشيات الحوثى فى معارك بالساحل الغربى جانب من العنف فى اليمن _ صورة أرشيفية
عدن أ ش أ
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كشفت مصادر يمنية، عن مقتل قيادات ميدانية كبيرة من ميليشيات الحوثى الانقلابية، خلال الساعات الماضية، خلال معارك وغارات للتحالف العربي، فى جبهة الساحل الغربي.

ونقلت قناة "العربية" الاخبارية اليوم السبت عن مصادر ميدانية قولها إن الساعات الماضية شهدت مقتل ثلاثة من القيادات البارزة للميليشيات فى المواجهات المستمرة بجبهة الساحل الغربي، حيث يحقق الجيش الوطنى اليمنى والمقاومة، بإسناد من قوات التحالف تقدما ميدانيا متواصلا ضمن عملية عسكرية لتحرير مدينة وميناء الحديدة الاستراتيجى لقطع آخر شرايين الحوثيين البحرية.

وأقرت ميليشيات الحوثى بمقتل القيادى البارز، إسماعيل عبدالله يحيى زيد الحوثي، فى جبهة الساحل الغربي، دون تحديد مكان مقتله، فى حين ذكرت مصادر ميدانية أنه لقى مصرعه فى أطراف مديرية التحيتا جنوب مدينة الحديدة.

وقدمت قيادات وناشطون حوثيون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، التعازى لوالدة عبدالله الحوثي، وهو نائب وزير العدل فى حكومة الحوثيين الانقلابية غير المعترف بها دوليا، وأحد أبرز قياداتهم.

كما أكد مصدر ميداني، مقتل مسؤول تسليح ميليشيات الحوثى فى الساحل الغربي، والقيادى البارز، مازن عبد الله الحاضري، وعدد من عناصر الميليشيات فى جبهة التحيتا جنوب الحديدة.

فى ذات السياق، كشف مصدر عسكري، عن مقتل المشرف الأمنى لميليشيات الحوثى فى المديريات الجنوبية بالحديدة، المدعو أبو عماد حنيشة، مع عدد من مرافقيه، فى غارة لطيران التحالف استهدفتهم بمديرية التحيتا، موضحة أن الميليشيات نقلت جثمان حنيشة وسط تكتم كبير لدفنه فى معقل الحوثيين بصعدة (أقصى شمال اليمن) والتى ينتمى إليها.

 


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