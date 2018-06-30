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السبت، 30 يونيو 2018 05:18 م
خالد صلاح
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مقتل جندى وإصابة حاكم إقليم شابيلى السفلى فى انفجار بضواحى مقديشو

السبت، 30 يونيو 2018 03:23 م
مقتل جندى وإصابة حاكم إقليم شابيلى السفلى فى انفجار بضواحى مقديشو تفجير فى مقديشو - أرشيفية
أ ش أ
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أصيب حاكم إقليم شابيلى السفلى بالصومال محمد إبراهيم بارى فى انفجار، اليوم السبت، وقع بضواحى العاصمة مقديشو.

وأكد بارى - فى اتصال هاتفى مع إذاعة (شابيلى) الصومالية - أنه فى أمان الآن بعد نجاته من هذا الانفجار، وأشارت الإذاعة الصومالية إلى مقتل جندى وإصابة عدة مسئولين آخرين بعد انفجار العبوة الناسفة، لافتة إلى أنه من المرجح أن يكون مقاتلى حركة الشباب وراء زرع تلك العبوة الناسفة فى الطريق، حيث تسعى الحركة لإسقاط الحكومة الصومالية التى تدعمها الأمم المتحدة.

 

 

 


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