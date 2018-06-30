مفتى المملكة العربية السعودية يعزى شيخ الأزهر فى وفاة شقيقته

كتب لؤى على

أجرى الشيخ عبد العزيز بن عبدالله آل شيخ، المفتى العام للمملكة العربية السعودية، ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء، اتصالا هاتفيا، بفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، للتعزية فى وفاة شقيقته.

وأعرب مفتي السعودية، خلال الاتصال الهاتفى عن خالص تعازيه وصادق مواساته لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر فى وفاة المغفور لها بإذن الله، شقيقة فضيلته، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

من جانبه، أعرب فضيلة الإمام الأكبر عن خالص شكره وتقديره للشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل شيخ، على هذا الاتصال الكريم، سائلا المولي عز وجل أن يوفقه ويسدد خطاه لما فيه الخير لخدمة الإسلام والمسلمين.