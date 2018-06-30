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مصرع عروسين متأثرين بإصابتهما فى حادث تصادم ببنى سويف

السبت، 30 يونيو 2018 11:09 ص
مصرع عروسين متأثرين بإصابتهما فى حادث تصادم ببنى سويف جثة - أرشيفية
بنى سويف - هانى فتحى
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لفظ عروسان أنفاسهما الأخيرة، اليوم السبت، داخل مستشفى بنى سويف العام بعد إصابتهما فى حادث تصادم للسيارة المخصصة لزفافهما، بسيارة أخرى مساء أمس، أثناء ذهابهما إلى الفرح بقرية بلفيا التابعة لمركز بنى سويف.

تلقى اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين.

واستقبل مستشفى بنى سويف العام "إسلام.س.م" 25 سنة، عريس، اشتباه ما بعد الارتجاج، و"إيمان.م.أ" 19 سنة، عروسة، اشتباه ما بعد الارتجاج، وتم تحويلهما إلى العناية المركزة نظرا لخطورة حالتهما إلا أنهما لفظا أنفسهما الأخيرة، كما استقبل المستشفى "جنى.ج.م" 10 سنوات اشتباه كسر بالساق الأيسر، وقائد السيارة، "محمد.س.م" 23 سنة اشتباه كسر بالضلوع.


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

د.محمد مصطفي

لا حول و لا قوه الا بالله

ربنا يرحمهم و يغفر لهم

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