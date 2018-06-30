مصرع عاملين فى حادث مرورى على طريق بورسعيد - الإسماعيلية

لقى عاملان مصرعهما نتيجة اصطدام التروسيكل الذى يستقلانه بكوبرى الفردان على طريق بورسعيد - الإسماعيلية دائرة قسم ثان الإسماعيلية.

وكان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارًا من العميد عادل صيام مأمور قسم ثان الإسماعيلية يفيد بوقوع حادث مرورى على طريق بورسعيد - الإسماعيلية دائرة القسم.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث الذى أسفر عن مصرع كل من "محمد محمد حلمى"، 47 عامًا و"عماد عثمان محمد"، 36 عامًا، عاملين مقيمين فاقوس شرقية.

ودلت التحريات ومن خلال المعاينة تبين أن المتوفين كان يستقلان تروسيكل بدون لوحات معدنية واختلت عجلة القيادة فى أيدى السائق، مما أدى إلى اصطدام التروسيكل بأحد أعمدة كوبرى الفردان الخرسانى ولقيا مصرعهما فى الحال.

تم نقل المتوفيين إلى ثلاجة مستشفى الإسماعيلية العام، وتحرر المحضر اللازم بالحادث وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.