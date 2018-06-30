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مصرع طفلين توأم تناولا حبوب حفظ الغلال بالغربية

السبت، 30 يونيو 2018 02:39 م
مصرع طفلين توأم تناولا حبوب حفظ الغلال بالغربية اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية
الغربية - مصطفى عادل
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لقى طفلين توأمان حتفهما إثر تناولهما حبوب حفظ الغلال داخل منزلهما بقرية كفر اخشا التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية.

تلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من مستشفى كفر الزيات، بوصول "أحمد.ع.م" 3 سنوات وشقيقه "محمد.ع.م" مقيمين بقرية كفر إخشا بدائرة المركز مصابين بحالة أعياء شديدة ووفاتهما.


وتبين من فحص الرائد أحمد الصباحى رئيس مباحث المركز أن سبب الوفاة نتيجة تناولهما حبوب حفظ القمح، تحرر محضر بالواقعة، وصرحت النيابة بالدفن.


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