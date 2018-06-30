مصرع طفلة فى حادث تصادم بالمنوفية

المنوفية محمد فتحى

لقيت طفلة بعزبة هبة صالح التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية،مصرعها وذلك إثر إصطدام سيارة بها ،تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات

وكان اللواءأحمد عتمان مدير أمن المنوفية تلقى إخطارا من إدارة شرطة النجدة بحادث تصادم وجودومتوفاه بناحية عزبة هبة صالح - دائرة المركز .

بالإنتقال و الفحص تبين إصطدام السيارة رقم [ م ط ب 2461 نقل ] قيادةم .ب. د. والمقيم قرية زاوية رزين – دائرة المركز " فر هاربا " تاركا السيارة بمحل الحادث بالطفلة ن .ا. ا. ا. 6 سنوات ومقيمة البر الشرقى بمدينة شبين الكوم أثناء سيرها صحبة عمتها ومقيمة عزبة هبة صالح – دائرة المركز بذات الناحية .نجم عن الحادث وفاة الطفلة متأثرة بإصابتها ( كسور بالضلوع – نزيف بالأذن ) .تم التحفظ على السيارة .

بسؤال كلا من والدة الطفلةر .ف. ع. 31عاما ربة منزل ومقيمة البر الشرقى بمدينة شبين الكوم ،رجل الإدارةم .ع. س- 60 سنوات ومقيم عزبة هبة صالح – دائرة المركز أوريا بمضمون ما جاء بالفحص ونفيا الشبهة الجنائية تم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور بالطريق وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن الوفاة نتيجة الإصابات ولا توجد شبهة جنائية . أشارت التحريات إلي عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة . تحرر عن الواقعة المحضر رقم 14 أحوال مركز منوف " لوقف القيد " .بالعرض على النيابة قررت التصريح بدفن الجثة .