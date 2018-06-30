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السبت، 30 يونيو 2018 06:01 م
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مصرع طالب إثر إصابته بتسمم فى المنوفية

السبت، 30 يونيو 2018 04:29 م
مصرع طالب إثر إصابته بتسمم فى المنوفية جثه - أرشيفية
المنوفية - محمود شاكر
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لقى طالب بالثانوية العامة مصرعة، اليوم السبت، إثر إصابته بالتسمم بعد تناوله حبة لحفظ الغلة ومبيد حشرى عن طريق الخطأ، بقرية ميت مسعود بدائرة مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية. 

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد باستقبال مستشفى شبين الكوم الجامعى " م ر ف " 17 عاما، طالب بالصف الثالث الثانوى، ومقيم بقرية ميت مسعود مركز شبين الكوم، إثر تناولة حبة لحفظ الغلة ومبيد حشرى عن طريق الخطأ.

بالانتقال والفحص وسؤال شقيقه " ف ر ف " 22 عاما، طالب، أفاد بأنه حال قيام شقيقه بالمذاكرة تناول حبة من درج المكتب عن طريق الخطأ، أدت إلى وفاته، ولم يتهم أحدا ونفى الشبهة الجنائية .

 


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