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مصرع شخص صدمته سيارة مسرعة أثناء عبوره الطريق بالبحيرة

السبت، 30 يونيو 2018 12:51 م
مصرع شخص صدمته سيارة مسرعة أثناء عبوره الطريق بالبحيرة جثة
البحيرة - جمال أبو الفضل- ناصر جودة
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لقى شخص مصرعه صدمته سيارة مسرعه أثناء عبوره الطريق الزراعى أمام قرية دسونس بدائرة مركز شرطة أبو حمص بمحافظة البحيرة.

 

تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح ، مدير أمن البحيرة ، إخطارًا من مركز شرطة أبوحمص بوقوع حادث تصادم بالطريق الزراعى السريع أمام قرية دسونس - اتجاه الإسكندرية بدائرة المركز.

 

بالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء عبور رمضان .ع.ا 45 سنة ومقيم قرية الحرفه بدائرة المركز للطريق المشار إليه اصطدمت به سيارة ملاكى غربية قيادة محمد .ع.م. 30 سنة حاصل على بكالوريوس نظم ومعلومات ومقيم المحلة الكبرى غربية .

 

أسفر الحادث عن وفاة المذكور، وتم نقل الجثه لمشرحة مستشفى أبو حمص العام وبتوقيع الكشف الطبى عليها بمعرفة مفتش الصحه أفاد بتقريره، أن سبب الوفاه نزيف بالمخ وتوقف بعضلة القلب وكسر بالجمجمة وكسر مضاعف بالساعد الأيسر والقدم اليسرى إدعاء حادث سيارة" ولا توجد شبهه جنائية.

 

وبسؤال شقيقه جمعه .ع.ا 37 سنة ومقيم بذات العنوان قرر بمضمون ماتقدم ولم يتهم أحد بالتسبب فى وفاته و تحرر المحضر اللازم.


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