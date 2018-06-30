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مصرع شخصين وإصابة 11 آخرين فى انقلاب أتوبيس رحلات بطريق الزعفرانة

السبت، 30 يونيو 2018 03:13 م
مصرع شخصين وإصابة 11 آخرين فى انقلاب أتوبيس رحلات بطريق الزعفرانة حادث تصادم
السويس- سيد نون
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لقى شخصين مصرعهما وأصيب 11 آخرين فى حادث انقلاب أتوبيس بطريق الزعفرانة الجديد الذى يربط القاهرة وبالسويس والبحر الحمر تم نقل المتوفين للمشرحة والمصابين لأقرب مستشفى باتجاه غارب.

 

تلقت شرطة النجدة إخطارًا بانقلاب أتوبيس رحلات المنيا يحمل أرقام 150 976 بطريق الزعفرانة الجديد فتم التنسيق مع مرفق الإسعاف وتم إرسال 3 سيارات إسعاف من نقاط التمركز الثابتة بطريق السخنة الزعفرانة.

 

تبين من أخطار شرطة تامين الطرق أن الحادث أسفر عن وفاة عصام نادى مخيمر 26 سنة من المنيا ملاوى وحسن مصطفى محمد 30 سنة من طوخ بمحافظة المنيا.

 

كما تبين إصابة 11 شخص آخرين أثر انقلاب الأتوبيس وتم نقلهم لأقرب مستشفى.

 


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