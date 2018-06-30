مصدر أمنى عراقى: تدمير 3 مضافات لداعش غربى محافظة كركوك

بغداد (أ ش أ)

أفاد مصدر أمنى عراقى، اليوم السبت، بتدمير 3 مضافات "أوكار" لتنظيم داعش الإرهابى والعثور على معمل للعبوات اللاصقة بعملية أمنية مشتركة جنوب غربى محافظة كركوك.

وقال المصدر فى تصريح لقناة "السومرية نيوز" العراقية، إن قوة مشتركة من اللواء 16حشد شعبى واللواء الرابع شرطة اتحادية قامتا بتنفيذ عمليات ملاحقة فلول داعش فى مناطق جنوب غرب كركوك.

وأضاف المصدر الذى طلب عدم الكشف عن اسمه، أن العملية أسفرت عن تدمير 3 مضافات والعثور على معمل للعبوات اللاصقة وأجهزة حاسوب وكمية من مادة السيفور ومواد عسكرية أخرى فى وادى الشيحة خلف قرية الدكمات التابعة لناحية الرشاد.

يذكر أن محافظة كركوك ( 255 كم شمال بغداد)، تشهد استقرارا أمنيا منذ عمليات فرض القانون فيها وسيطرة قوات مكافحة الإرهاب على مركز المدينة والشرطة الاتحادية على أقضية ونواحى المحافظة، إلا أن جيوب تنظيم (داعش) لا زالت تشكل خطرا على أمن مناطق جنوب وغربى المحافظة.