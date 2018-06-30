مصدر أمنى عراقى: أهالى كركوك يحبطون هجوما لـ"داعش" جنوب غرب المحافظة

بغداد أ ش أ

ذكر مصدر أمنى عراقى، فى محافظة كركوك، بأن عناصر تنظيم "داعش" الارهابى هاجموا قرية فى المحافظة ، وأن الأهالى تصدوا لهم.

وقال المصدر - فى تصريح خاص لقناة "السومرية نيوز" الجمعة - إن ما لا يقل عن 15 عنصرا من داعش هاجموا قرية كردى الناصر التابعة لناحية الرشاد (٤٥ كم جنوب غربى كركرك) ، وأن القرية يسكنها اقارب المفتش العام لوزارة الداخلية فى كركوك ورئيس مجلس ناحية الرشاد عامر الناصر.

وأضاف أن أهالى القرية تصدوا للهجوم ، مشيرا إلى أن تعزيزات عسكرية من الشرطة الاتحادية والحشد الشعبى توجهت لمساعدة الأهالي.

يذكر أن محافظة كركوك تشهد إستقرارا أمنيا منذ عمليات فرض القانون فيها ، حيث سيطرت قوات مكافحة الإرهاب على مركز المدينة والشرطة الإتحادية على أقضية ونواحى المحافظة ، إلا أن جيوب تنظيم "داعش" ما زالت تشكل خطرا على أمن مناطق جنوب وغربى المحافظة.