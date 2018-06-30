مد أجل النطق بالحكم على 3 إخوان فى أحداث عنف بندر المنيا

فريق المحافظات

قررت المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط مد أجل النطق بالحكم على 5 متهمين من عناصر الإخوان فى أحداث بندر المنيا إلى جلسة 4 يوليو المقبل وتأجيل محاكمة 3 متهمين اخرين فى أحداث محكمة ديرمواس إلى يوم 2 من ذات الشهر.

والمتهمون يحاكمون فى أحداث حرق كنائس ومنشئات عسكرية وشرطية ودور عبادة ومدارس بنندر المنيا عقب أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة وكان محكوما عليهم بالسجن المؤبد.

فيما أجلت ذات المحكمة إعادة محاكمة 3 متهمين فى أحداث حرق محكمة ديرمواس إلى جلسة يوم 2 يوليو المقبل وكان محكوما عليهم بالسجن المؤبد بتهمة الانتماء إلى جماعة محظورة والتحريض على العنف والشغب.