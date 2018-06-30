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محمود عباس يهنئ الرئيس السيسى بالذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو

السبت، 30 يونيو 2018 10:12 ص
محمود عباس يهنئ الرئيس السيسى بالذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره الفلسطينى - أرشيفية
أ ش أ
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بعث الرئيس الفلسطينى محمود عباس، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو المجيدة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، أن الرئيس عباس أعرب فى برقيته، عن أمانيه للرئيس السيسى ولمصر والشعب المصرى الشقيق، بتحقيق المزيد من التقدم والازدهار، مثمنا فى ذات الوقت مواقف مصر القومية الداعمة دوما لقضايا أمتنا العادلة وفى مقدمتها قضية فلسطين، وشدد الرئيس الفلسطينى على ثقته بأن مصر بقيادة الرئيس السيسى الشجاعة ستواصل دورها الرائد، وستبقى حصن الأمة وقلعتها الصامدة فى وجه التحديات.

 

 

 


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