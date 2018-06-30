محمد رمضان: أنا أول ممثل يدفع ضريبة القيمة المضافة (فيديو)

كتب أحمد عبد الرحمن

قال النجم محمد رمضان، إنه ملتزم بدفع الضرائب لأنه حق مصر، موضحاً أنه أول ممثل يدفع ضريبة القيمة المضافة، مردفاً: "دا حق بلدى على".

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامى أسامة كمال، رداً على التهم بأنه يصف زملائه بالأغبياء، قال إنه كان يقصد بتغريدته "لا عزاء للأغبياء"، رداً على من قالوا بأنه "محمد رمضان لن ينجح إلا بثوب البلطجى"

وتابع رمضان، "النجاح هو أن نصل لأهدافنا فى أقصى سرعة، وعلميا الشخص الذى يجرى ووراءه كل سرعته تتضاعف، ولازم يشوف الكلب"، وقاطعه الإعلامى أسامة كمال: "احنا جايين نصلح النهاردة مش جايين نبوظ".