كتب إبراهيم سالم

كرم اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة، 33 من موظفى الديوان العام الذين انتهت خدمتهم فى السن القانونى يأتى هذا تقديراً لجهودهم خلال سنوات الخدمة.

وقال الدالى خلال كلمته أمام المكرمين، "أتممتم رسالتكم على أكمل وجه لتسليم الراية للأجيال القادمة ليواصلوا مسيرة العمل الجاد وخلق قيادات متميزة قادرة على العطاء" .

وخلال حفل التكريم الذى أقيم بديوان عام المحافظة قام المحافظ بمنح العاملين شهادات تقدير عن المجهودات الكبيرة التى قاموا بها فى خدمة المحافظة باعتبارهم مثالاً يحتذى به للأجيال القادمة.

وأكد محافظ الجيزة، على أن المحافظة دأبت على إقامة هذا الحفل بحضور كافة القيادات التنفيذية بالمحافظة واعتباره جزءاً من رد الجميل موجهاً عميق شكره وامتنانه للمكرمين على ما بذلوه من جهود لتأهيل زملائهم فى العمل من الصف الثانى وإعطائهم خبراتهم السابقة.

وخلال الاحتفال وجه المكرمين الشكر للمحافظ والقيادات التنفيذية على التكريم والتقدير المقدم من المحافظة لهم بعد سنوات الخدمة .

حضر الاحتفال نواب المحافظ اللواء أسامة شمعة واللواء علاء الهراس والدكتورة منال عوض واللواء محمد رأفت همام سكرتير عام المحافظة والمهندس عبد الرحمن الشهاوى السكرتير المساعد .

محافظ الجيزة يكرم 33 موظفاً من المحالين لسن المعاش



محافظ الجيزة يكرم 33 موظفاً من المحالين لسن المعاش