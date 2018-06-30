محافظة القاهرة تنتهى من رصف 78 شارعا فى دار السلام

ماجد تمراز

انتهت محافظة القاهرة وحى دار السلام، من رصف وترميم وسفلتة 78 شارعًا، ضمن خطة الرصف للحى، وذلك تمهيدا لتطبيق مبادرة "الرصيف حق للمشاة"، التى سيتم تعميمها بمختلف أحياء العاصمة، والتى تستهدف تطوير الأرصفة وتمهيدها للموطنين.

وقال اللواء جمال العربى، رئيس حى دار السلام، إن مشروع الصرف الصحى، فى شارع الجسر البرانى، مستمر فى عمله بالتنسيق مع شركة الصرف الصحى، بهدف تطوير البنية التحتية بالحى، وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

ومن ناحية أخرى، أوقفت أجهزة حى الزيتون أعمال ترميم فى 3 شارع زكى المتفرع من شارع بن الحكم، حيث صادرت أجهزة الحى، جميع المعدات الموجودة، ووضعها بمخزن الحى، بالحرز رقم 99 لسنة 2018.