محافظة القاهرة: تحرير محاضر ضد مخالفى البناء والمخالف بالنزهة والمعادى

ماجد تمراز

قال اللواء محمد الشيخ، سكرتير عام محافظة القاهرة، إن محافظة القاهرة تشن حربا شرسة ضد مخالفات البناء والإشغالات بمختلف أحياء العاصمة، مشيرا إلى أن هناك تنسيق مستمر مع شرطة المرافق، لضبط المخالفين بالأحياء وتطبيق القانون عليهم.

وأضاف سكرتير عام محافظة القاهرة، أن أجهزة محافظة القاهرة وحى النزهة، داهمت مخالفات بناء في شارع علي محمود، بالعقار 13، بعدما قام المخالف بعمل تعديلات معمارية داخل الوحدة السكنية رقم 2 بدون ترخيص، وتم إيقاف الأعمال والتحفظ على المعدات المستخدمة.

وأوضح "الشيخ"، أنه أجهزة حى المعادى أشرفت على حملة بشارع دمشق، أسفرت عن إزالة بناء بالمسافة الحرة للعقار الكائن بشارع دمشق مع شارع 10، وتم رفع الإشغالات ومصادرة معدات وأدوات البناء وتحرير محضر للمخالفين كإجراء طبيعي.

وأكد سكرتير عام المحافظة، أن أجهزة حى المطرية شنت حملة مكبرة على الباعة الجائلين والمحلات والأكشاك المخالفة بشوارع عمر المختار والحرية والعقاد وميدان المطرية، وأسفرت عن مصادرة كميات من الفاكهة والملابس التي تباع على عربات الجر الموجودة بهم