video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 30 يونيو 2018 08:27 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مجلس الأمن يدعو الجماعات المسلحة إلى مغادرة منطقة العزل فى الجولان

السبت، 30 يونيو 2018 07:00 ص
مجلس الأمن يدعو الجماعات المسلحة إلى مغادرة منطقة العزل فى الجولان مجلس الأمن الدولى
الامم المتحدة (أ ف ب)
إضافة تعليق

جدّد مجلس الأمن الدولى، الجمعة، بإجماع أعضائه ولمدة 6 أشهر مهمة قوة الامم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك فى الجولان (اندوف)، داعيا الجماعات المسلحة إلى مغادرة المنطقة الفاصلة بين إسرائيل وسوريا.

وأكّد القرار الذى صاغته الولايات المتحدة وروسيا وتبنّاه أعضاء المجلس الخمسة عشر، أنه "باستثناء اندوف (قوة الامم المتحدة)، يجب ألا تكون هناك أى قوة عسكرية فى المنطقة الفاصلة" فى الجولان.

وأنشئت القوة المؤلفة من نحو ألف عنصر من جنود حفظ السلام فى العام 1974 بعد اتفاق على خروج القوات السورية والإسرائيلية من الجولان. وفى العام 1981 ضمت اسرائيل الجزء الذى كانت تحتله من هضبة الجولان (حوالى 1200 كلم مربع). ولا يعترف المجتمع الدولى بالخطوة الاسرائيلية، ويعتبر ان الجولان جزء من الاراضى السورية.

ودان قرار مجلس الأمن "بشدة استمرار القتال فى المنطقة الفاصلة" داعيًا "جميع أطراف النزاع الداخلى فى سوريا إلى وقف أنشطتهم العسكرية فى منطقة عمليات" قوة الامم المتحدة "واحترام القانون الدولى الإنساني".

وشدد القرار على "ضرورة أن يحترم الطرفان (إسرائيل وسوريا) بشكل كامل ودقيق أحكام اتفاق العام 1974 فى شأن فض الاشتباك بين القوات الإسرائيلية والسورية".

ودعا "الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، ومنع أى انتهاكات لوقف إطلاق النار أو توغلات فى المنطقة الفاصلة"، مشجّعا "الأطراف على أن يلجأوا باستمرار إلى اندوف لحل المسائل ذات الاهتمام المشترك".

وجاء فى القرار أنه "ينبغى أن لا يكون هناك فى منطقة العزل أى نشاط عسكرى من أى نوع بما فى ذلك أى عملية عسكرية للقوات المسلحة العربية السورية".

ومع تصاعد القلق الدولى جراء استمرار المعارك فى جنوب غرب سوريا، أكّد القرار أيضا أنه "يجب ألا يكون هناك أى نشاط عسكرى لفصائل المعارضة المسلحة فى منطقة العزل".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فرنسا ترحب بتبنى مجلس الأمن القرار 2423 بتمديد بعثة الامم المتحدة فى مالى

مجلس الأمن

الجماعات المسلحة

منطقة العزل

الجولان




لا تفوتك
س و ج.. تعرف على نصائح جهاز حماية المستهلك للمواطنين أثناء شراء السلع

س و ج.. تعرف على نصائح جهاز حماية المستهلك للمواطنين أثناء شراء السلع

صندوق النقد الدولى يوافق على صرف الشريحة الرابعة لمصر بقيمة 2 مليار دولار

صندوق النقد الدولى يوافق على صرف الشريحة الرابعة لمصر بقيمة 2 مليار دولار

مدرب نيجيريا يطلب مليون و100 ألف دولار لقيادة منتخب مصر

مدرب نيجيريا يطلب مليون و100 ألف دولار لقيادة منتخب مصر

محمد رمضان: كنت أول فنان يقف على منصة ميدان التحرير فى 30 يونيو (فيديو)

محمد رمضان: كنت أول فنان يقف على منصة ميدان التحرير فى 30 يونيو (فيديو)

حتى لاننسى جرائم الإخوان.. الدم لغتهم و الإرهاب مرجعهم (فيديو)

حتى لاننسى جرائم الإخوان.. الدم لغتهم و الإرهاب مرجعهم (فيديو)

الأتوبيس النهرى يستقبل اليوم زوار العاصمة بنصف الثمن احتفالا بـ30 يونيو

الأتوبيس النهرى يستقبل اليوم زوار العاصمة بنصف الثمن احتفالا بـ30 يونيو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة