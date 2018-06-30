متحدث الخارجية: نزلنا إلى الميادين فى 30 يونيو لرسم مستقبل بلادنا

كنب هيثم سلامة

قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، فى الذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو، نزلنا جميعاً إلى الميادين والشوارع لنرسم خريطة مستقبل بلادنا.

ونشر السفير أحمد أبو زيد، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة تويتر، صورة خلال مشاركته فى ثورة 30 يونيو، قائلاً :" في مثل هذا اليوم منذ خمس سنوات نزلنا جميعا إلى الميادين والشوارع لنرسم خريطة مستقبل بلدنا.. أبينا إلا أن ننتصر لوطن كاد أن يُختطف منا..بالأمس كنا غُرباء أشقياء كادت فى التيه أن تذوب هويتنا...واليوم عُدنا وعادت مصر لنا مرفوعة الرأس والقامة".