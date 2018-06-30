ماكرون يدافع عن "وحدة وفاعلية" الأوروبيين فى ملف الهجرة

أ ف ب

دافع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، عن "الوحدة والفاعلية" اللتين اظهرتهما أوروبا بعد الاتفاق الذى تم التوصل إليه فى بروكسل حول ملف الهجرة.

وقال ماكرون، خلال استقباله رئيسي الوزراء التشيكى والسلوفاكى فى الإليزيه، إنه لا يؤمن بوجود "منطق قدرى لكتل داخل اتحادنا"، مضيفا أمام الصحفيين "فى هذه الاوقات المضطربة، من واجبنا على العكس ان نظهر مجددا وجها من الوحدة والفاعلية عبر احترام قيمنا وتاريخنا المشترك".

وتابع "انه هذا الوجه الذى اظهرناه بالأمس، مهما كانت الليلة طويلة، خلال المجلس الاوروبى، عبر ايجاد حلول اوروبية وخصوصا حول قضية الهجرة".