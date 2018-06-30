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السبت، 30 يونيو 2018 08:27 ص
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كندا تفرض رسوما على عشرات المنتجات الأمريكية

السبت، 30 يونيو 2018 07:45 ص
كندا تفرض رسوما على عشرات المنتجات الأمريكية جاستين ترودو رئيس الوزراء الكندى
مونتريال (أ ف ب)
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فرضت كندا الجمعة رسوما بقيمة 16,6 مليار دولار كندى (12,6 مليار دولار اميركي) على منتجات اميركية فى اجراءات تجارية انتقامية ضد الولايات المتحدة بعد فرض واشنطن رسوما جمركية على واردات الفولاذ والالمنيوم الكنديين.

واكد رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو للرئيس الاميركى دونالد ترامب فى اتصال هاتفى مساء الجمعة ان اوتاوا "لم يكن لديها خيارات اخرى سوى الاعلان عن اجراءات بالمثل ردا على الرسوم الجمركية التى تفرضها الولايات المتحدة على الفولاذ والالمنيوم منذ الاول من يونيو 2018".

وقال مكتب رئيس الوزراء الكندى عند اعلانه عن الاتصال الهاتفى ان ترودو وترامب "اتفقا على البقاء على اتصال وثيق فى المستقبل".

وفرضت الرسوم الكندية على الفولاذ والألمنيوم الأمريكيين وكذلك الويسكى وعصير البرتقال والسفن الشراعية والمحركات واجهزة جز العشب.

وصرحت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند فى مؤتمر صحفى الى جانب مسؤولين من قطاع الصناعات المعدنية الجمعة انها "منتجات يمكن ان تستخدم بدلا منها منتجات كندية او مستوردة من بلدان غير الولايات المتحدة"، وتتراوح الرسوم الجمركية الكندية بين عشرة و25 بالمئة .

 


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