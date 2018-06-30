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كمال الدالى يجتمع بنواب جنوب الجيزة لحل مشكلات دوائرهم

السبت، 30 يونيو 2018 05:48 م
كمال الدالى يجتمع بنواب جنوب الجيزة لحل مشكلات دوائرهم اللواء كمال الدالى محافظ الجيزة
كتب إبراهيم سالم
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عقد اللواء كمال الدالى، محافظ الجيزة، الثانية من ظهر اليوم السبت، اجتماعًا مع نواب دوائر جنوب الجيزة، التى تضم العمرانية والهرم وجنوب الجيزة، للاستماع لمطالبهم المتعلقة بتوفير الخدمات للمواطنين ومشاكل النظافة وطلبات مجمعات الخدمات، من أجل البدء فى وضع خطط عملية لتنفيذها.

واستعرض اللواء كمال الدالى خلال الاجتماع، خطة المحافظة لتطوير الأحياء المختلفة، إضافة إلى استعراض نتائج الطلبات المقدمة مسبقا من أعضاء البرلمان، ويحضر الاجتماع المسئولون التنفيذيون بالمحافظة عن قطاعات الصحة والتعليم والزراعة والمياه والصرف الصحى وإدارات الطرق والنظافة والتجميل.


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